الخميس.. حفل توقيع "ذاك الياسين" لأماني العدوي بالإسكندرية

تستضيف مكتبة بيرم وسيد بالإسكندرية حفل توقيع رواية "ذاك الياسين" الصادرة عن دار تويا للنشر والتوزيع للكاتبة أماني العدوي، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل.



جاءت رواية ذاك الياسين باللهجة العامية كما هي عادة العدوي في الكتابة، وصدرتها العدوي بقولها، "لا أستطيع أن أقدم الوعود بأنها رواية "هتكسر الدنيا".. لم أكتب يوما بتلك النية.. ولم أرد يوما أن "أكسر الدنيا كل ما أردته، منذ كتابي الأول، أن "يبتسم ثغر واحد في الخفاء".. وها هو ذا كتابي الثاني.. أكتب لأجل "المتعة".. من هنا أستطيع أن أقدم وعدا بأنها حالة "ممتعة".. والبقية لكم".



وسبق لأماني العدوي إصدار كتاب "قهوة مانو"، والصادر عن نفس الدار، وفيه تناقش العدوي بعض المشكلات الاجتماعية.