نانسي عجرم تكشف سر حبها إحياء الحفلات في قبرص.. فيديو

View this post on Instagram

‏ ما هو سر صورة ⁧‫#نانسي_عجرم‬⁩ التي نشرتها من حوالي أسبوعين؟ لقاء ⁧‫#ET_بالعربي‬⁩ مع نانسي في حفلتها بـ #قبرص على موقعنا الآن و لينك البايو 🔽 @etbilarabi ‬⁩