نانسي عجرم تكشف سر حبها إحياء الحفلات في قبرص.. فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا في قبرص حضره حشد هائل من جمهورها من الجاليات العربية وبعض الجنسيات.وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير طوال الحفل.وكشفت نانسي خلال تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، عن سر حبها للحفلات في قبرص قائلة: "فيه تجاوب كبير من قبل الناس، وهم بيحبوا الفن وبيحبوا الطرب والسمع والحفلة حلوة".وعلى الرغم من الحفلات التي قدمتها نانسي خلال الأيام الماضية في مصر، ودبي، والرياض، وقبرص، إلا أنها تستعد لإطلاق ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة.