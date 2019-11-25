مصرع مواطنة صدمتها سيارة على "دائري السلام"

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء عبوره للطريق الدائرى بالسلام.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الدائرى بالسلام بوقوع حادث مروري، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفية الى المستشفى.