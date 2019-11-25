محمد إمام يهنئ شقيقه المخرج بعيد ميلاده.. صورة

حرص الفنان محمد إمام، على تهنئة شقيقه المخرج رامي إمام، بعيد ميلاده والذي يوافق اليوم، بصورة ورسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقال محمد إمام في تعليقه على صورته مع شقيقه: "النهاردة عيد ميلاد أخويا الكبير وصاحبي الجدع وسندي في الحياة رامي إمام".



وحظيت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي هنأته بعيد ميلاده وتمنت له أعوام عديدة.



من ناحية أخرى، ينشغل المخرج رامي إمام، بتصوير مسلسل "فلانتينو"، لوالده الفنان الكبير عادل إمام، والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.



