الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الموافق 29 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البحيرة على مرفأ الإبداع: تفاصيل افتتاح قصر ثقافة دمنهور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:11 م
وزير الثقافة ومحافظ
وزير الثقافة ومحافظ البحيرة،
جمال عاشور
طباعة
أزاحت وزير الثقافة ومحافظ البحيرة، الاثنين، الستار عن قصر ثقافة دمنهور إيذانا بفتح شريان جديد للتنوير في منطقة الدلتا، بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور عيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والأديب والروائى الكبير يوسف القعيد، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وقالت وزير الثقافة، إنه على درب تطوير المجتمع وبناء الإنسان تم افتتاح قصر ثقافة دمنهور.

وأشارت إلى أنه صرح جديد يضاف إلى ركائز الثقافة المصرية، التي تسهم في نشر التنوير وتساهم في اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات الفكرية والإبداعية من خلال برنامجا متميزا يهدف إلى الوصول لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية ويعمل على تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة ضمن سياسة الدمج بينهم وبين الأسوياء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


أضافت أن محافظة البحيرة أنجبت رموزا أثرت الحياة في مصر بشتى المجالات وكل الرجاء في اكتشاف رموز أخرى تضع بصمات على الحياة الفكرية والأدبية المصرية، ووجهت الدعوة إلى أبناء وأهالى دمنهور للاستفادة من برنامج فعاليات القصر المتنوعة حتى تصل رسالة التنوير إلى الجميع، كما أعلنت إنابة رئيس هيئة قصور الثقافة لافتتاح قصر ثقافة كوم الحاصل، وقدمت التحية لمبدعى البحيرة الذين ساهموا بجهودهم في استمرار تبعية القصر لوزارة الثقافة.

من ناحيته، هنأ محافظ البحيرة، الأهالي بافتتاح صرحين ثقافيين هما مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، وقصر ثقافة دمنهور ليضافا لمنارات الإبداع في المحافظة إلى جانب دار اوبرا دمنهور، موضّحًا أنه بالعلم والثقافة تبنى الأمم مبرزًا الاهتمام بتوصيل الثقافة لأبناء وأهالي المحافظة، موجّهًا التحية لوزارة الثقافة وقياداتها على تعاونهم لتقديم المنتج الثقافي لأهالي البحيرة.

أوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن إستراتيجية الهيئة تعمل وفق محورين أساسيين هما تطوير المحتوى الثقافي وتطوير البنية التحتية لها، وأعلن سعادته بجنى ثمرة الجهد رقم ١٤ في خلال عام ونصف، مشيرا إلى ان تطوير المحتوى الثقافى للمواقع التابعة يشمل مبادرات ومشروعات ثقافية متعددة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المحافظات.

وأكد ابن محافظة البحيرة الروائي يوسف القعيد أن قصر ثقافة دمنهور يعد أحد مفردات قاطرة التنمية وسلاح لمواجهة دعاة الإرهاب والتطرف إلى جانب دوره الهام في اكتشاف ورعاية المواهب ثم روى ذكرياته مع قصر ثقافة دمنهور في مقره القديم.

كان حفل الافتتاح تضمن فقرة شعرية لفتت خلالها الأنظار الطفلة ملك محمد على بإلقائها الرائع والمتميز لكل من أبو الطيب المتنبي وأمير الشعراء أحمد شوقي أعقبها عرض فني لفرقة أوبرا عربي وآخر لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

يشار إلى أن قصر ثقافة دمنهور مقام على مساحة 1129 مترا ومقسم إلى خمسة طوابق تقدم من خلالها الخدمة الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة حيث يضم المبنى جراجا بسعة 15 سيارة وخزان للمياه ومخازن، دور الأرضي يضم مسرح مجهز بأحدث المعدات لاستقبال مختلف ألوان العروض به عدد 303 مقاعد مقسمين بين الصالة والبلكون، أما الدور الأول فيضم مقر ديوان عام فرع ثقافة البحيرة، والدور الثاني يحتضن قصر ثقافة الطفل وبه قاعة نادي تكنولوجيا المعلومات للأطفال تضم 10 أجهزة حاسب آلي، وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل يوجد بها 2527 كتاب، أما الدور الثالث تم تخصيصه لقاعات قصر ثقافة دمنهور ويضم نادي لثقافة المرأة ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وبه 15 أجهزة كمبيوتر، قاعة معارض، قاعة فنون تشكيلية، مرسم، قاعتين للحرف البيئية، قاعة تدريبات الفنون الشعبية ومكتبتين للكبار يوجد بها 5741 عنوان في جميع ألوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة ويضم الدور الرابع مجموعة من الغرف مخصصة لإقامة الفرق الزائرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف تفاصيل الصفقة المشبوهة بين شباب "الإرهابية" وإبراهيم منير

منذ ساعة

جلسة طارئة للنواب برئاسة عبد العال.. الخميس المقبل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مصدر يكشف حقيقة اقتحام سيارة لتمركز حراسة رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: الدولة أخرت الإعلان عن اكتشافات الغاز لمدة عام لهذا السبب

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

جلسة طارئة للنواب برئاسة عبد العال.. الخميس المقبل

مصادر: تفتيش "مدى مصر" بإذن من أمن الدولة العليا

الباز يكشف تفاصيل الصفقة المشبوهة بين شباب "الإرهابية" وإبراهيم منير

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

أيام زمان

هكذا مثلت أدواري الجنسية.. ناهد شريف تروي تفاصيل أمتع لحظاتها

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

ads

نجم الساعة

هكذا مثلت أدواري الجنسية.. ناهد شريف تروي تفاصيل أمتع لحظاتها

الصحة

جمال شعبان يوضح كيف تميز بين أمراض القلب والصدر؟

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

الرئيس نيوز

"علام" يوضح حكم تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية

مبدئياً.. 20 مليون جنيه خسائر في حريق مصنع القليوبية

النيابة العامة تنشئ صفحة على انستجرام للتواصل مع المواطنين

بالفيديو.."البيئة" تكشف تفاصيل حادث اختناقات أسوان بسبب مصنع كيما

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

"أنا لم أعد هنا".. كيف تصبح الموسيقى ملاذا من ألم الغربة والعنف

كشكول

شوقي: "التعليم" لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء

طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم "للكيك بوكسينج"

شباب الجامعات في زيارة لمصنع الأخشاب "اتيكو" التابع للهيئة العربية للتصنيع

برتوكول تعاون بين إعلام بنات الأزهر والهيئة العامة للاستعلامات لتدريب الطالبات

إسلام سياسي

أهالى الدرب الأحمر يوزعون الشربات والمأكولات على زوار "فاطمة النبوية"

داخل ضريحها مواطن يحتفل بمولد السيدة فاطمة النبوية "بتورتة" _صور

تقرير بالفيديو يكشف سياسات أردوغان وأكاذيبه لتنفيذ مخططاته الإرهابية بالمنطقة

القبض على 4 دواعش في عمليات أمنية جنوب الموصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق وتابعه.. وثالثهما الشيطان
لينا مظلوم
إيران.. الطرف الظاهر من جبل الجليد
لواء.حمدى البطران
الكتاب المصرى
لواء. محسن الفحام
الاختيار.. ما بين القدوة والالتزام
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل توقيع "ذاك الياسين" لأماني العدوي بالإسكندرية

البحيرة على مرفأ الإبداع: تفاصيل افتتاح قصر ثقافة دمنهور

وجدي الكومي مع "النسوة اللاتي" في دار سرد قريبًا

جاهين وطوغان وعثمان في معرض للكاريكاتير بالزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك