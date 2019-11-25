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سلامة: "الأهرام" ستكون القاطرة التي تقود باقي المؤسسات الصحفية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:10 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة
رباب الأهواني
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قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المنصة الرقمية الجديدة جزء مهم لتلبية الأدوار وخدمة المؤسسات القومية، لافتا إلى أن هناك مشكلة في المؤسسات الصحفية والإعلامية بعد يناير 2011.

وأضاف "سلامة" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسة الأهرام تعتبر أهم صحيفة في العالم العربي وتعتبر الأكثر توزيعا وتأثيرا، كما أنها ثاني أقدم مؤسسة صحفية في العالم بعد النيويورك تايمز.

وأوضح أن الأهرام ستكون القاطرة التي ستقود باقي المؤسسات الصحفية، متابعا: "بدأنا المشروع التكنولوجي منذ عام 1993 وتم تطويره في عام 2009".

واستكمل: "المنصة الإلكترونية حديثة ومتقدمة على غرار منصات المؤسسات الصحفية العالمية لأن الأهرام لديها بنية أساسية وتحتية لا تملكها أي مؤسسة أخرى".

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