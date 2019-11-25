جان يامان يرد على اتهامه بالغرور.. فيديو

عانى النجم التركي جان يامان، بطل مسلسل "الطائر المبكر"، من اتهام الصحافة له بالغرور، وهو الأمر الذي حرص على الرد عليه خلال زيارته لمنطقة "انطاليا" بتركيا لحضور أحد المهرجانات بها.ونشر برنامج "et بالعربي" فيديو من الزيارة، والذي ظهر فيه جان يامان، وهو يتناول الأكلات الشعبية التركية مع مجموعة من الناس ويضحك ويمزح معهم.كما قام بجولة في أحد الأسواق الشعبية واحتسى الشاي برفقة التجار، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المعجبين.ورد جان يامان، على اتهامه بالغرور قائلًا: "أنا أبدو هكذا حتى في أوروبا، أو الأناضول الشرقية نحن محببون أينما نذهب، نحن لا نمنع التقاط الصور ولا يوجد لدينا مشكلة في ذلك".يذكر أن آخر أعمال جان يامان، كان مسلسل "الطائر المبكر"، مع النجمة ديميت أوزديمير، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه وتم ترجمته لأكثر من لغة.