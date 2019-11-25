حريق مصنع بلاستيك في القليوبية.. و20 مليون جنيه خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع البلاستيك والزيوت بعرب أبوالغيط مركز القناطر، حيث جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماد النيران.



انتقل إلى موقع الحريق محافظ القليوبية، واللواء طارق عجيز مدير الأمن، لمتابعة توابع الحريق وجهود الإطفاء، حيث بدأت عملية التبريد للحريق وقدرت الخسائر المبدئية بـ20 مليون جنيه قيمة مبنى المصنع الذي انهار جراء الحريق والمنتجات والمواد الخام والماكينات بداخله.



كانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد دفعت بـ7 سيارات لإخماد الحريق.



وأوضحت المعاينة الأولية أن المصنع على مساحة 1000 متر مكون من طابق واحد ومرخص ملك مواطن يدعى السيد همام، ولا يوجد خسائر وإصابات جراء الحريق.



كما كشفت المعاينة أن المصنع مرخص من قبل وزارة الصناعة، ويرجح أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال الحريق به.