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محلل سياسي ليبي يلقن مذيعة الجزيرة درسا على الهواء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:54 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو يفضح عدم مهنية الجزيرة  القطرية، خلال مداخلة هاتفية مع محلل سياسي ليبي يدعى صلاح الباكوش، والذي قطعت عليه المذيعة الاتصال بعدما أشاد بجهود المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وفي الفيديو، فاجأ الضيف، المذيعة بعدما سألته عن وجود أسلحة روسية في ليبيا، فرد عليها بأن قطر تحصل على سلاح روسي، بل وتقوم بتصدير الإرهاب للعالم كله.

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