"النقل البحري" تدرس المشاركة بمعرض ميامي للسياحة

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قطاع النقل البحري يدرس جدوى المشاركة في معرض Global Cruise Seatrade والمزمع عقده بميامي – فلوريدا خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل 2020، لإعادة وضع مصر على خريطة السياحة البحرية العالمية.



وأشار الاتحاد في خطابة لغرفة شركات السياحة، أن هذا المعرض يعتبر أكبر تجمع لصناعة الرحلات البحرية في العالم ويشكل فعالية 2020 أكبر حدث في تاريخ المعرض الذي يبلغ 35 عاما، حيث سيجتمع أكثر من 13000 من المحترفين للابتكار والكشف عن الاتجاهات الجديدة وتأمين شراكات مربحة.



وقد طالبت غرفة الشركات من أعضائها إرسال رغبتهم فى الاشتراك بالمعرض، لمعرفة الأعداد المتوقعة للاشتراك لدراسة امكانية المشاركة والمساحة المطلوب حجزها للجناح المصري بالمعرض في موعد أقصاه أول ديسمبر المقبل.