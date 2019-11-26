حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج القوس يجعلك متوترًا ويحمل بعض المواجهات والمعاكسات، وقد تضطر إلى قبول بعض الشروط أو الخضوع لإجراءات تستفزك.



عاطفيًا: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلًا على الدوام، وغير آمن كذلك، لذلك لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك.



صحيًا: عليك بممارسة التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية، وتجنب كثرة التنقلات المتعبة والقيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.