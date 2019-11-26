حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: القمر الجديد يتيح لك اغتنام فرصة لمعالجة مشكلة طارئة أو لإزالة بعض الشوائب من حياتك وتكافأ على جهود سابقة.



عاطفيًا: تتأثر بأحد مواليد برج الثور، وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح.



صحيًا: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، واتبع نظاما غذائيا وصحيًا سليمًا، وحاول جاهدًا أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.