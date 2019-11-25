"الدستور" تكشف ملابسات اصطدام سيارة بتمركز حراسة رئيس الوزراء

كشفت مصادر أمني ملابسات اصطدام سيارة بالتمركز الأمني أمام كمبوند حدائق الياسمين بالشيخ زايد، حيث تبين أن الحادث عرضي وقع عندما ترك شخص سيارته ونزل منها لشراء بعض الاحتياجات فتحركت السيارة تلقائيا قرابة ٥٠ مترا لتصطدم بالحواجز الحديدية للتمركز الأمني دون إصابات أو تلفيات بسيارات الشرطة.



وشرحت تحريات اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء مدحت فارس، أن الحادث لا يوجد به شبهة سياسية أو جنائية وأنه وقع عرضيا دون قصد من مالك السيارة، وانتقلت القوات برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر والشيخ زايد حيث تم الاستعانة بقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لإجراء عمليات التعقيم والتمشيط اللازمة، خاصة أن التمركز الأمني معين خدمة على سور كومبوند حدائق الياسمين الذي يسكنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من كون الحادث ليس سياسيا أو جنائيا.



انتهت عمليات التعقيم والتمشيط بخلو المنطقة أو السيارة المتسببة في الحادث من أية مواد متفجرة وتم تحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد أول بالواقعة.