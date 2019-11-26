حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يسيطر عليك القلق وتشعر بالإرهاق والتعب النفسي والجسدي احذر التقصير واللامبالاة، لا تختبر القدر حتى ولو شعرت بثقل الأعباء والمسؤوليات، لا تشوه سمعتك واضبط كلامك وانفعالاتك.



عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه وخذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.



صحيًا: القمر الجديد بين العقرب والقوس يشير إلى وعكة صحية أو إلى وهن وضعف انتبه من الفيروسات.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.