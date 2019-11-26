حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: القمر الجديد الى جانب الشمس من برجك يتحدث عن تطور في العمل وعن أرباح وعن تغيير ينتظرك ويشكل مفترق طريق في حياتك المهنية.



عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحسين وضعك العاطفي عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك.



صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.