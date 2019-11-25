أحمد حلمي ينشر صورة من فترة مراهقته ويسخر منها.. شاهد

شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة للمرة الأولى من فترة مراهقته.



وعلق أحمد حلمي، على الصورة قائلًا: "الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيج.. هو كله يعدي إلا الترنج البني".



وحصدت الصورة على العديد من التعليقات الطريفة والضاحكة على تعليق أحمد حلمي على الصورة.



من ناحية أخرى، حصد أحمد حلمي، مؤخرًا على نجمة في "ممر المشاهير بدبي، هو وزوجته الفنانة منى زكي، ليكونا أول نجمين مصريين يحتفلان بحصولهما على النجمة في ممر المشاهير.



وكان آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة"، الذي جاء في الترتيب الثالث في إيرادات السينما وقت عرضه وشاركه البطولة فيه الفنانة منة شلبي.

