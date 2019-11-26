حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: القمر الجديد من القوس يخلق مرحلة جديدة سنة جديدة مرحلة مهمة تودع مرحلة وتبدأ مرحلة مهمة تختم الامور الصعبة القرارات والتغييرات والتحولات.



عاطفيًا: يسديك الشريك نصائح نافعة وينتظر منك العمل بموجبها، فتشعر بأنه يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها وتتذمر من هذا الأمر.



صحيًا: لا تعرّض نفسك للفضائح، قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة التي تثير أعصابك وتزيد من نسبة السكري.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.