حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: لا تؤزّم الوضع في العمل بل عالجه بهدوء من دون مواجهات، ولا تسمح لأحد أن يستفزك، ولا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنه قد ينعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.



عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك سيكون مهمًا جدًا، وسيخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.



صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.