وجدي الكومي مع "النسوة اللاتي" في دار سرد قريبًا

تصدر قريبًا عن دار سرد للنشر والتوزيع رواية "النسوة اللاتي" للروائي الشاب وجدي الكومي.



وقال الكومي، لـ«الدستور»، إن روايته تدور حول أحداث في عالم متخيل في بلد يسمّى "بلد المحيط"، حيث يعاني أهل هذا البلد من مرض غريب، ويذهب شخص أجنبي لكتابة تقرير عن هذه الظاهرة.



أضاف أن القارئ تنتظره مفاجأة أسطورية في الرواية ومغامرة يكتبها الروائي الفائز بجائزة مؤسسة الفكر العربي عن روايته الرابعة "إيقاع"، والذي ترشحت مجموعته القصصية "شوارع السماء" لجائزة الملتقى في الكويت، وفازت بجائزة أفضل مجموعة قصصية في معرض الكتاب 2018.



وصدر لـ وجدي الكومي من قبل روايات "شديد البرودة ليلًا" 2008، "الموت يشربها سادة"، 2010، "خنادق العذراوات"، 2013، "إيقاع"، 2015، كما صدرت له مجموعتان قصصيتان هما "سبع محاولات للقفز فوق السور" 2013 و"شوارع السماء" 2017.