"ترامب" يكرم كلبًا ويمنحه وسامًا ولوحة تذكارية (فيديو)

كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الكلب البطل كونان" الذي ساعد الجيش الأمريكي في عملية أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي في سوريا.



وقال ترامب أثناء مراسم التكريم التي نظمت في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "هذا هو كونان. من المحتمل أنه أشهر الكلاب في العالم حاليا".



وأكد ترامب أنه منح الكلب ميدالية ولوحة تذكارية.



ومازح ترامب الصحفيين خلال مراسم التكريم بقوله: "رغم كل ما حدث لهذا الكلب، فأنتم تلاحظون أنه لطيف وهادئ"، ووجه حديثه لصحفيا يدعى "جيف": "أنت محظوظ لأنه ليس غاضبا اليوم، فأنت بأمان الآن يا جيف".



وكان الرئيس الأمريكي كرم "كونان" عن طريق نشر صورة له على "تويتر" ومنحه وساما.



ووصف ترامب الكلب حينذاك بـ"بطل أمريكا الرائع والموهوب".



وقال ترامب إن كونان طارد البغدادي داخل نفق مسدود لجأ إليه زعيم "داعش" وقتل فيه نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى إصابة الكلب بجروح طفيفة.