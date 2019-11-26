حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يفتح أمامك صفحة مهمة كي تفكر بحاضرك بماضيك بمستقبلك، أشياء جديدة تخلق في حياتك الخاصة، سفر أو عودة من سفر أو ارتباط.



عاطفيًا: تكون الأجواء العاطفية سلسة وجيدة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك.



صحيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب الصحية، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.