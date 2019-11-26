حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: تهتم هذا اليوم بشؤون مالية واستعدادات لخوض نقاشات جدية ولو أنك تعاني خيبة أو عدم ارتياح؛ بسبب انتقال القمر الجديد لينضم إلى الشمس في مواجهة برجك من القوس.



عاطفيًا: لا تتردد في قبول بعض الاقتراحات أو أي مساعدة خارجية، تطمئن الهواجس وتعيش أوضاعًا استثنائية.



صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.