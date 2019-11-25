مصدر يكشف حقيقة اقتحام سيارة لتمركز حراسة رئيس الوزراء

نفى مصدر من رئاسة مجلس الوزراء، ما ردده البعض حول اقتحام سيارة للتمركز الأمني المكلف بحراسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل قليل.



وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن كل ما فى الأمر أن "الهاند بريك" الخاص بالسيارة التي يزعم البعض اقتحامها للكمين، لم يكن مشدودًا ما أدى إلى تحرك السيارة تجاه الكمين دون قصد.



وأضاف، أن الواقعة كلها حدثت خارج سور الكومباوند الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ولم يحدث أي إصابات، وانتهى الأمر بسلام.