خالد أبوبكر: "محمد صلاح أحسن حاجة حصلت في بلدنا من 50 سنة"
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:41 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، عن سعادته لتصدر اللاعب المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين الأعلى تسويقا في ليفربول.
وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "محمد صلاح أحسن حاجة حصلت في بلدنا من 50 سنة، تصدر أعلى قيمة تسويقية للاعبي ليفربول بقيمة 150 مليون يورو".
وخشية عليه من الحسد، ردد أبوبكر: "الله أكبر قل أعوذ برب الفلق".
ولفت إلى أن ساديو ماني، جاء في المرتبة الثانية بقيمة 120 مليون يورو، وفان دايم بقيمة 100 مليون يورو.
وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "محمد صلاح أحسن حاجة حصلت في بلدنا من 50 سنة، تصدر أعلى قيمة تسويقية للاعبي ليفربول بقيمة 150 مليون يورو".
وخشية عليه من الحسد، ردد أبوبكر: "الله أكبر قل أعوذ برب الفلق".
ولفت إلى أن ساديو ماني، جاء في المرتبة الثانية بقيمة 120 مليون يورو، وفان دايم بقيمة 100 مليون يورو.