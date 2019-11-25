كرم جبر: مراسلات لـ"الأخبار" و"الجمهورية" لإنشاء منصة رقمية مثل الأهرام

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على إطلاق منصة رقمية للأهرام، قائلا، إن الصحافة القومية هي صاحبة الذراع الثقيلة في الإعلام المصري وسوف تظل كما هي.



وأضاف "جبر" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "بدأنا بالأهرام وغدا سأرسل مراسلات لمؤسستي الأخبار والجمهورية للاشتراك في إطلاق منصة رقمية أيضا".



وأوضح أن ما حدث في الأهرام حفز الجميع على المشاركة في مشروع المنصة الرقمية، مشيرا إلى أن تلك المنصة تحتاج إلى عدد كبير من المحررين بما يتعدى الـ 400 محرر.



وتابع: "الإعلام المصري به كم هائل من الشائعات ولكن فتح باب الحوار من خلال المنصة الرقمية يقضي على الشائعات".



كما بين أن هناك هجوما ضار على الإعلام في ظل قيام الإعلام بدوره، لافتا إلى أن هناك إعلاما غير رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي سيطر على عقول الناس.



واستكمل: "دور الإعلام الرسمي يتمثل في خلق قنوات تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيصال المعلومة للجميع".

