حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: القمر الجديد من برج القوس يضغط عليك قد تشكو الملل وتراوح اعمالك مكانها، الافكار مشوشة والظروف صعبة ومعقدة والمسؤوليات عديدة ومتزامنة.



عاطفيًا: اذا كنت مرتبطًا هذا اليوم ممتاز لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر، باستطاعتك أن تعيش شهر عسل جديدًا، فتنعش العواطف الدفينة الجياشة وتجدّدها بثقة تامة.



صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.