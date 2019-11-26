حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يناسبك تمامًا انتقال القمر الجديد إلى برج القوس الناري الصديق فتتعزز عائداتك، فتميل إلى الصرف والتبذير في غالب الأحيان، وتتخذ قرارات مالية مهمة، وتؤدي دورًا في صراعات اجتماعية أو سياسية.



عاطفيًا: يلمس الكثيرون تأثيرك في الشأن العاطفي، وتستعيد سلطة غابت، أو تعوض عن الوقت الضائع، وتقدم حججًا وتبدو مقنعًا.



صحيًا: تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي، وتميل إلى الجلوس ساعات طويلة من دون أن تقوم بأي نشاط يفيدك.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.