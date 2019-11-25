أبوظريفة يوضح حقيقة تأجيل مسيرات العودة

نفى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبوظريفة، الأنباء التي ترددت حول إلغاء أو تأجيل فعاليات الجمعة المقبلة، من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة.



وأكد أبوظريفة فى تصريحات صحفية، أن ما يتم تداوله غير دقيق، لافتا إلى بيان الهيئة الوطنية اليوم، وذلك في إطار التمسك بمسيرات العودة السلمية.



وأشار أبوظريفة إلى أن هيئة مسيرات العودة لا تزال في حالة انعقاد دائم من أجل التحضير لجمعة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" المقبلة، موضحا أنها لم تتخذ أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء، وفقا لما نقلته وكالة سوا عن أبوظريفة.



يذكر أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار عقدت صباح اليوم، اجتماعا في مخيم ملكة شرق قطاع غزة لمناقشة التحضيرات للجمعة المقبلة، مؤكدة استمرارية مسيرات العودة بطباعها السلمي والشعبي، وأنها ستبقي الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبلة.