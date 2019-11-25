تزامنًا مع احتفال الإيبارشية.. ننشر السيرة الذاتية للأنبا مرقس

تحتفل إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس بمرور عامًا على ترقية الأنبا مرقس لرتبة "مطران" للإيبارشية.



الأنبا مرقس من مواليد 2 يناير عام 1944، في حي الزيتون، وحصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا عام 1968 من جامعة عين شمس، وحصل على بكالوريوس كلية اللاهوت، وعمل مهندسًا بشركة أتوبيس شرق الدلتا عام 1969.



وترحب الأنبا مرقس بين الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، فى 6 أكتوبر عام 1976، وتعرَّف على قداسة البابا الراحل شنودة الثالث في يوم 4 يوليو عام 1959، وخدم مع قداسة البابا شنودة الثالث منذ عام 1972.



وسيمَ الأنبا مرقس كاهنًا فى يوم 9 أكتوبر 1978، ورُقِّيَ إلى درجة القمصية، ثم عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي في مارس 1978، وتمت سيامته خوري أبسكوبوس ليخدم إيبارشية القليوبية كمساعد لـ الأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق، ومعه أربعة مساعدوا أسقف آخرين، منهم الأنبا إيساك.



ورُقِّيَ إلى درجة الأسقفية وأصبح مسئولًا عن كنائس شبرا الخيمة التابعة لإيبارشية القليوبية، ثم انتخب عضوًا باللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعقب رحيل الأنبا مكسيموس تم اختياره أسقفًا لكرسي شبرا الخيمة.



وفي عام 2018 قام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بترقيته مُطرانًا مع خمسة أساقفة آخرين.