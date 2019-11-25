"دونية معتز مطر".. الإعلامي الهارب يشمت في مصر بعد هجوم مسؤول إسرائيلي عليها

شن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، هجوما حادا على الإعلامي الهارب معتز مطر، بعد عرضه فيديوهات لمسؤول إسرائيلي وهو يهاجم الجيش المصري، ويصفه بالأمي.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن معتز مطر يعاني من عقدة الدونية والتقزم، لدرجة أنه حاقد وشامت في جيش بلده، ويسعد بأي هجوم عليه.

وتابع أن هناك مسؤولين كثر يشيدون بالجيش المصري، فلماذا لا يعرضهم معتز مطر؟، موضحًا أن الجيش المصري به علماء، ولديه أحدث تسليح على مستوى العالم.