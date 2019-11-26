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اقتصاد

إنفاق 20 مليار جنيه سنويًا على تطوير شبكات المحمول

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:25 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع خريطة على مستوى الجمهورية لنشر خدمات الاتصالات ومحطات تقوية المحمول على الطرق الصحراوية الجديدة، والتي تصل إلى نحو 7 آلاف كيلومتر، وكذلك المدن الجديدة ضمن خطة الدولة لإنشاء البنية التحتية على أعلى مستوى من المعايير الدولية، وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

وقدر خبراء الاتصالات عدد محطات التقوية المطلوبة على مستوى الجمهورية بنحو 10 آلاف محطة خلال الـ3 سنوات المقبلة، لتغطية جميع المدن الجديدة والطرق التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، مؤكدين أن شركات الاتصالات تستثمر نحو 20 مليار جنيه سنويًا لتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكاتها.

وقال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن إنشاء 10 آلاف محطة تقوية يتطلب استثمارات تتراوح بين 500 و700 مليون دولار، مشيرًا إلى أن متوسط إنشاء المحطة الواحدة يتراوح ما بين 50 و100 ألف دولار، موضحًا أن عدد محطات تقوية المحمول في مصر يصل إلى حوالي 25 ألف برج حاليًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الليثي" أن شركات المحمول تضخ استثمارات كبيرة سنويًا لزيادة عدد الأبراج، وعلى رأسها الشبكة الرابعة التي قامت ببناء نحو 1500 محطة محمول تعمل بالجيل الرابع منذ انطلاقها في السوق، موضحًا أن هذه الخطة تحتاج إلى تحديد المناطق الأكثر احتياجًا لوجود كثافة عالية من المستخدمين مما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات بها.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد مكي، خبير الاتصالات، ورئيس شركة فايبر مصر، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الفايبر"الألياف الضوئية"، والتي ستؤدي إلى نمو كبير في معدلات نقل البيانات وتحسين الخدمات وتنمية اقتصادية شاملة.

وأضاف "مكي"، أن نظام إنشاء محطات تقوية المحمول المعمول به عالميًا يقوم على المحطات التشاركية، والتي تتيح المحطة لأكثر من مشغل في نفس الوقت، وتؤدي إلى تقليل تكاليف ومصروفات التشغيل والصيانة، مؤكدًا على أن القطاع لديه استراتيجية واضحة لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة الحالية.

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