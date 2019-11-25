الاتصالات: نسعى للتعاون مع دول إفريقيا بمجال تكنولوجيا المعلومات

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع دول إفريقيا، بعد توجيه القيادة السياسية لأهمية تدعيم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دول القارة السمراء، وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المبادرات التكنولوجية لمساعدة الأشقاء الأفارقة.



وتستهدف وزارة الاتصالات خلال عام ٢٠٢٠ بالتركيز على تنفيذ المبادرة جديدة؛ لعمل ميثاق للذكاء الاصطناعي تلتزم به جميع الدول الإفريقية وضع استراتيجية مشتركة للعمل الإفريقي بهذا المجال.



وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك اهتماما مصريا بالتعاون مع قارة إفريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير البنى التحتية الرقمية والربط بالكابلات البحرية.



وأشار الوزير في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم إطلاق مبادرات مصرية بالتعاون مع دول القارة الإفريقية لبناء قدرات شباب القارة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الإبداع والابتكار، وتعد فرصا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن جزءا من هذه المبادرات تعمل على سد الفجوة الرقمية وإتاحة النفاذ إلى المعلومات والإنترنت.



وقال الوزير إن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار، بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يصل لـ25% خلال العشر سنوات المقبلة.



وأكد الوزير على سعي مصر إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي لتحقيق التحول الرقمي في أفريقيا؛ مستعرضا الرؤية المصرية في سبيل تحقيق ذلك، وترتكز على تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلالها إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتقديم خدمات رقمية للمواطنين في كافة أنحاء القارة.



وأشار إلى مبادرة التعاون الإفريقي التي تهدف من خلالها مصر إلى إقامة شراكة استراتيجية مع الدول الإفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي؛ لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة للمواطنين، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.