فتح تعلن أول أيام الغضب الفلسطيني غدا

ذكرت حركة فتح أن غدا الثلاثاء أول أيام الغضب، في كافة أرجاء فلسطين، رفضا للقرارات الأمريكية والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى، داعية إلى أوسع مشاركة في فعالياتها.



وأعلنت الحركة أن أيام الغضب تأتي ردا على إدارة ترامب التي ضربت بعرض الحائط المواثيق والقوانين الدولية، وكان آخرها تصريحات بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي، في استهتار فاضح لكافة المؤسسات الدولية.