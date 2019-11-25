النيابة العامة على واتس آب: قول شكوتك

خصّصت النيابة العامة رقم هاتف عبر تطبيق واتس آب؛ لتلقي مظالم وشكاوى المواطنين؛ إيمانًا منها برسالة إلى ٠١١١١٧٥٥٩٥٩؛ حرصًا منها للوصول إلى الحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة.



وتنزيل الملف النصي سيتم إرساله عبر التطبيق وملء النموذج الإلكتروني وحفظه، وإعادة إرساله لذات الرقم.



وأكدت النيابة أنه سيتم موافاة المواطنين بالأرقام التي قُيدت بها تلك المظالم لدى مكتب النائب العام؛ حتى يتثنى له متابعتها، علمًا أنه كل ما يرسل بخلاف تلك الخطوات لن يتم الالتفاف إليها.