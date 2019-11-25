جمال شعبان يوضح كيف تميز بين أمراض القلب والصدر؟

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن الأرقام المصرية تتصدر نسب أمراض القلب في العالم، مشيرًا إلى أن أول حالة تعرضت لأزمة قلبية، هي الأميرة المصرية ميرت آمون.



وأوضح استشاري أمراض القلب لـ"الدستور"، أن من أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم، والسكر والكوليسترول.



وأشار إلى أن أهم عرض لأمراض القلب هو الخفقان والشعور بضربات القلب، والشعور بالنهجان عند بذل مجهود، أما الشعور بالنهجان دون مجهود فهو ناتج عن الأمراض الصدرية لا القلبية.

