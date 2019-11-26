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نصائح لتفادى نزلات البرد فى أجواء الطقس المتقبلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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يتعرض أغلبية الأفراد لنزلات البرد بأجواء الطقس المتقلبة التي تمر بها البلاد حاليًا، فيمكن أن يتسبب البرد القارس في الليل لانتشار البكتيريا والجراثيم مع ضعف المناعة، ما يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية التي قد تتطور لحالاتٍ خطيرة في حال لم تُعالج بشكلٍ سريع.

ونرصد من خلال السطور التالية بعض النصائح الغذائية لتفادي نزلات البرد والوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء، دون اللجوء إلى استخدام الأدوية:

طرق الوقاية من نزلات البرد:
- إذا كان في المقدرة فيجب تلقي التطعيمات الطبية ضد الإنفلونزا قبل حلول موسم الشتاء رسميًا.
- ارتداء الملابس الصوفية التي تؤمن الدفئ للجسم ولا يمكن الاستغناء عنها في الأجواء الحارة بالنهار، حيث إن ذلك يؤدي للمرض.
- في تلك الأجواء لابد من تجنب الأغذية المصنعة التي يمكن أن تضر الجهاز المناعي.
- التركيز على شرب الكثير من المياه والعصائر الطبيعيّة التي تقوي الجهاز المناعي.
- شرب كوب من الماء البارد قبل الخروج من المنزل خاصة في الليل.

نصائح غذائية لتفادي نزلات البرد
وذلك من خلال تناول بعض الأطعمة التي يمكن بدورها أن تخفف من نزلات البرد في الأجواء الباردة بحسب موقع "healthline":

1- الحمضيات.. من الأشياء التي تساعد في الوقاية من الأمراض خلال فصل الشتاء، وتتمثل في الليمون، البرتقال واليوسفي، وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من "فيتامين C"، الذي يمدّ الجسم والجهاز المناعي بالقوة.
2- الثوم والبصل.. يحتويان على عناصر مضادة للفيروسات والالتهابات بتناولها يمكن أن يحمي الفرد من الإصابة بأمراض الرشح والإنفلونزا والالتهابات الخطيرة.
3- البروكلي.. خضار يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تقوي الجسد وتحمي الإنسان من الإصابة بكل أمراض الشتاء الخطيرة.
4- الجوز واللوز.. من المكسرات التي تحتوي على الفيتامينات كالمغنسيوم والحديد والزنك والكالسيوم والعناصر التي تقوي الجسم وتجعله صامدًا أمام الفيروسات يصمدُ أمام كل الفيروسات المسببة لأمراض الشتاء.
5- الزنجبيل.. ويتميز باحتوائه على مركبات تعزز عمل الجهاز المناعي وتحميه من الضعف والإصابة بأمراض الشتاء.

أعراض ضعف الجهاز المناعي:
1- حالة من الضعف العام في العضلات المنتشرة في الجسم وأوجاع شديدة بها.
2- الشعور بالإرهاق، والنوم لساعات طويلة.
3- حالة من الشعور بالدوار والرغبة بالتقيؤ.
4- الإصابات المتكررة بالتهابات الشعب الهوائيّة، والتهاب اللوزتين والأذن.
5- الإصابة بعلامات تقدم البشرة وترهلاتها.
6- الإصابة بالرشح والزكام ومرض الإنفلونزا.

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