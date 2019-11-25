مصادر: تفتيش "مدى مصر" بإذن من أمن الدولة العليا

أذنت نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر"، الكائن بوحدة سكنية في حي الدقي بمحافظة الجيزة.



إجراءات تفتيش الموقع جاءت بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريّات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية المنصة الإخبارية؛ لنشر أخبار وشائعات كاذبة؛ لتكدير الأمن العام، حيث أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة الإلكترونية.