"الري" تبحث خطة الاستفادة من الأمطار ومواجهة السيول

اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور جمال قطب مدير معهد بحوث الموارد المائية، لدراسة خطة الوزارة لتنفيذ الأعمال الصناعية الخاصة بالسيول فى منطقة شمال سيناء وتعظيم الاستفادة من الأمطار.



وأوضح وزير الرى، خلال الإجتماع بحضور المهندس أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، أن أجهزة الوزارة فى حالة طوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول، وتم اتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة بكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.



من جانبه أكد رئيس القطاع المهندس سيد سركيس، أنه الأعمال المنفذة لمواجهة السيول تهدف في مجملها إلى حماية الأفراد والممتلكات من تلك المخاطر الجسام، بالإضافة إلى الاستفادة من كميات الأمطار التي يتم حصادها وحجزها في هذه المنشآت لاستغلالها في الشرب والزراعة بالتجمعات البدوية، وقد تم لأول مرة إدراج بند صيانة السدود في ميزانية الوزارة مثل إزالة الإطماءات بعد كل سيل من أمام سدود الحماية حتى يكون السد في وضع آمن لاستقبال السيل التالي.