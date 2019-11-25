الرياح تؤجل إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

أعلنت شركة آريان سبيس الفرنسية، المسئولة عن إطلاق القمر الاصطناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" عن تأجيل إطلاق القمر لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في قاعدة إطلاقه في أمريكا الجنوبية.



وكشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" هذه المرة نتيجة الظروف الجوية للارتفاعات العالية، وسرعة الرياح التي ستكون عكس السرعة المسموح بها، مشيرًا إلى أن هذا يمنع إطلاق الصاروخ، لأن سرعة الرياح ستتسبب في تغيير مساره المحدد.



وتابع "القوصي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "سرعة الرياح المحددة أعلى 30 كيلو من السرعة المقررة، وهذا يصيب الصاروخ باهتزازت تجعله يحيد عن مساراته ولا يتمكن من العودة، لذا تأجل إطلاق الصاروخ لمدة 24 ساعة ودقيقة، أي من المقرر أن يكون إطلاقه في تمام الساعة 11 و9 دقائق بتوقيت القاهرة".



وتصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يسهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.