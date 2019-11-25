جاهين وطوغان وعثمان في معرض للكاريكاتير بالزمالك

تستضيف قاعة أبونتو بالزمالك، معرض كاريكاتير، وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل.



المعرض أبرز أعمال الكاريكاتير التى نشرت لـ78 من كبار رسامي الكاريكاتير فى مصر، أبرزهم "بهجت عثمان، أحمد طوغان، صلاح جاهين، رمسيس، رءوف عياد، جورج بهجوري، وغيرهم.



الكاريكاتير هو فن ساخر من فنون الرسم، وهو صورة تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعي أو السياسي أو الفني أو غيره، وفن الكاريكاتير له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانًا.