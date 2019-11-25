"المانسترلي": إعادة 38 معتمرًا من المطارات لمخالفتهم المنظومة الجديدة

كشف على المانسترلي عضو مجلس غرفة شركات السياحة، أن المطارات المصرية أعادت اليوم 38 مواطنا، لعدم حصولهم على الباركود الخاص بتأشيرة العمرة، موضحا أنه لن يتم تسفير أي مواطن للقيام بالعمرة دون أن يكون بحوزته الباركود المثبت به بيانات المعتمر واسم الشركة التابع لها وتاريخ سفره، ويتم قراءة هذا الباركود عبر ضباط الجوازات بالمنافذ المصرية.



وأضاف "المانسترلي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما حدث في أول يوم من أيام تشغيل رحلات العمرة يؤكد على مدن التعاون بين أجهزة الدولة، وأنه لن يسمح باختراق أو التحايل على منظومة العمرة الجديدة التي حددتها الدولة، موضحا أن أجهزة وزارة السياحة تقوم حاليا بالتفتيش حول هؤلاء المواطنين وأى الشركات التي أصدرت لهم التأشيرات دون بوابة العمرة الجديدة والآليات الجديدة للعمرة، وفي حالة تبين أن إحدي الشركات وراء ذلك سيتم التحقيق معها وتوقيع عليها الجزاء الذى من الممكن أن يصل إلى إلغاء الترخيص على حسب المخالفة.