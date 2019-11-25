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مكرم محمد أحمد: الإعلام دائما الضحية والمتهم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:15 م
الكاتب الصحفي مكرم
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد،
أحلام عبدالرحمن
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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلامي عليه أن يعي أن مهمته التمسك بالشفافية وأن يكون صادقا مع نفسه.

وأضاف "أحمد"، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الإعلام دائمًا هو الضحية والمتهم والذي يتحمل كافة الأوزار.

وأردف: "هذا لا يعني أن الإعلام برئ وبلغ غايته، لكن الأمر الذي لا شك فيه أن مرحلة الفوضى الإعلامية انتهت، فلم يكن هناك التزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية، وكانوا الحاضرين بالمشهد الإعلامي يرفعون الأحذية على بعض".

وأشار إلى أن النظرة النقدية الغائبة وفقدان الدولة قدرتها على المتابعة كان سببا في هذه الفوضى، بينما الآن هناك قدر من الحرية، وإن كان لا يتسع لكافة الآراء، لكن هناك فرجة واسعة تمكن كل من يريد التعبير عن رأيه من ذلك شريطة الالتزام بالمعايير المهنية.

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