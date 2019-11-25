8 مليارات قدم زيادة متوقعة بإنتاج مصر من الغاز

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن إنتاج مصر من الغاز وصل لـ7.2 مليار قدم في اليوم، متوقعًا أنه سيبلغ 8 مليارات قدم يوميا، منتصف عام 2020، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من الغاز بلغ 6 مليارات قدم.



وأكد سعد الدين خلال تصريحات له، أن مصر سددت حوالي 80% من ديونها المستحقة للمستثمرين، لافتًا إلى أن المستثمرين أعادوا ضخ استثمارات في الأسواق المصرية مرة أخرى.



وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال بأن الاستثمارات الأمريكية الجديدة في قطاع التنقيب عن الغاز والبترول بمصر لها نجاح كبير يحسب لوزير البترول الذي تُوجت زيارته الأخيرة للولايات المتحدة بإقناع الشركات الأمريكية للدخول بنشاط البحث عن البترول والغاز في مصر.