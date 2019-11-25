منال حنفي: الدولة "الأب" الشرعي للمرأة التي تتعرض للعنف

قالت الدكتورة منال حنفي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تقديم العديد من الخدمات للمرأة، من خلال 8 مراكز في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بعدد من حملات التوعية، من خلال مراكز حماية المرأة ورعايتها.



وأضافت "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامي عمرو خليل، أن الوزارة توفر للمرأة التي تتعرض للعنف العديد من الخدمات، مثل الإقامة وكل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والرعاية القانونية.



وأوضحت أن الدولة تهتم بملف العنف ضد المرأة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتوفير الكثير من جلسات التوعية للمرأة، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بدور الأب الشرعي للفتاة أو السيدة التي تتعرض لأي نوع من العنف.

