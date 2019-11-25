اعتقال 4 داعشين جنوب الموصل بالعراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم، اعتقال 4 من عناصر داعش جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.



وقال العقيد حسيب جاسم إن قوة امنية اعتقلت اليوم أربعة من عناصر داعش، منهم قياديان ذلك في كمين نصب لهم في قرية عين الجحش التابعة لناحية الشورى 60 كيلومترا جنوب الموصل.