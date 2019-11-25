وزير الزراعة: جمعنا 2.9 مليون طن قش أرز ضمن منظومة تدوير المخلفات

قال وزير الزراعة، إن ما نشهده اليوم من نجاح في التعامل مع تلوث الهواء، جاء نتيجة لتضافر جهود الوزارات المعنية لإنجاح منظومة تدوير مخلفات الأرز، مشيرا إلى أنه تم جمع 2.9 مليون طن قش الأرز.



ولفت وزير الزراعة، خلال كلمته على هامش المؤتمر الختامى، المنعقد اليوم، بمناسبة انتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠١٩، إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية كانت تعمل خلال موسم الحصاد بشكل يومي لإعداد كافة البيانات بمشاركة وزارة البيئة والمحافظات لإزالة أي معوقات بهدف حصاد أكبر كمية من قش الأرز.



وأردف الوزير، أن الوزارة أقامت ١٢٠٠ ندوة للتوعية بمخاطر حرق قش الأرز وإعادة تدويرها، مشيرا إلى أن الجهود المشتركة ساهمت في نجاح الموسم الحالي لجمع قش الأرز.



وتابع أن عدد الندوات التوعوية تتوزع بين أكثر ٦ محافظات لديها أراضي مزروعة بقي الأرز، لافتا إلى أن محافظة البحيرة تم تنظيم ٤٩ ندوة، ومحافظة الغربية ٩٥ ندوة، فيما أقامت ١٩٠ ندوة بمحافظة كفر الشيخ، و٦٠ ندوة في القليوبية، وذكر أن المنظومة تستمر بجهود وتوعية المزارع الذي أصبح أكثر وعيا وإقبالا على تجميع قش الأرز.