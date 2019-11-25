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عالم

الصندوق السعودي للتنمية يخصص قرضين لـ"التعليم والصحة" بالسودان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات بقطاعي الصحة والتعليم في السودان، بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي، بواقع 243.75 مليون ريال لكل قطاع.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن علي بن حسن جعفر سفير السعودية لدى السودان، سلم اليوم الاثنين، رسالة خطية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، تنص على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تمويل مشروعات صحية ومدارس نموذجية بالسودان.

من جانبه، أكد البدوي أهمية التمويل السعودي، مشيرا إلى أنه يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد، فضلا عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة عام 2020 التي يتم خلالها تخصيص زيادات معتبرة للموارد المرصودة لقطاعي التعليم والصحة، لتعظيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأشاد بجهود السعودية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان، متوقعا زيادة فرص التعاون لتشمل أكبر عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى السعى لتضمين مشروعات كبرى في موازنة 2020، من بينها خط سكة حديد مواز يربط بين الخرطوم وبورتسودان وتطويره مستقبلا ليربط بين مواقع الإنتاج وموانئ التصدير، بما يسهم في استغلال ميناء بورتسودان كميناء إقليمي يربط الاقتصاد السوداني مع دول الجوار.

من جانبه، أكد السفير السعودي حرص المملكة على دعم السودان، مشيرا إلى إسهام الصندوق السعودي للتنمية، في تمويل العديد من المشروعات، ومن بينها السدود والطرق والصحة والتعليم.

وأشاد بمستوى العلاقات الراسخة والتاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص المملكة على دعم جهود التنمية في السودان، وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد اعتزام القطاع الخاص السعودي، زيادة استثماراته في السودان وتعزيز علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين.

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