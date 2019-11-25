وزيرة البيئة: التوعية بخطورة حرق قش الأرز وفرت 1.4 مليار جنيه

قالت وزيرة البيئة، إن موسم السحابة السوداء، شهد هذا العام جمع الأهالي نسبة 80%، من إجمالي القش الناتج عن الحصاد الذي وصلت جملته إلى 96%، كما تم التفتيش على 37 ألف و800 مركبة على مستوى المحافظات، وتنفيذ 6 آلاف و60 حملة تفتيش.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر وزارة البيئة، المنعقد الآن، بمناسبة انتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لعام ٢٠١٩، أن التعاون بين وزارات التنمية المحلية والزراعة، أدى إلى زيادة عدد حملات التوعية لتصل إلى ألف و907 حملة داخل المزارع، ومراكز الشباب والجوامع، مقارنة بـ1406 عن العام الماضى، أى بزيادة 27%، وساعدت الندوات فى رفع الوعى بالنسبة للمزارعين، والسيدات، ونسبة استقبال الشكاوى والاستجابة لها وصلت إلى 100%.



وتابعت، أن التكلفة التى تم توفيرها مليار و430 مليون جنيه على الدولة المصرية لو كانت ملوثات الهواء استمرت، دون تطبيق المنظومة.