السجن 6 سنوات لإثيوبى هتك عرض فتاة فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، وأمانة سر محمد فريد بمعاقبة إثيوبي بالسجن 6 سنوات هتك عرض طفلة بمنطقة البساتين.



كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة قيام المتهم فيصل بالتو ازهوو، إثيوبي الجنسية بهتك عرض المجني عليها الطفلة مبهرت اديسوا جودوكو بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبها لمنزله وعاشرها معاشرة الأزواج ونتج عن ذلك حملها سفاحًا.



استمعت النيابة العامة إلي أقوال المجني عليها مبهرت اديسو انه وحال تواجدها بمسكن المتهم برفقته قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج وكان ذلك برضاها لوجود علاقة عاطفية فيما بينهماونتج عن تلك العلاقة حملها.



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عمرو محمد، مدير شئون القانونية بالمفوضية السامية الإفريقية بأنه بالاستعلام من المفوضية عن كامل بيانات المجني عليها تبين أنها مطابقة للوثقية الرسمية ومعترف بها من السلطات المصرية.