الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 6 سنوات لإثيوبى هتك عرض فتاة فى البساتين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، وأمانة سر محمد فريد بمعاقبة إثيوبي بالسجن 6 سنوات هتك عرض طفلة بمنطقة البساتين.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة قيام المتهم فيصل بالتو ازهوو، إثيوبي الجنسية بهتك عرض المجني عليها الطفلة مبهرت اديسوا جودوكو بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبها لمنزله وعاشرها معاشرة الأزواج ونتج عن ذلك حملها سفاحًا.

استمعت النيابة العامة إلي أقوال المجني عليها مبهرت اديسو انه وحال تواجدها بمسكن المتهم برفقته قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج وكان ذلك برضاها لوجود علاقة عاطفية فيما بينهماونتج عن تلك العلاقة حملها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عمرو محمد، مدير شئون القانونية بالمفوضية السامية الإفريقية بأنه بالاستعلام من المفوضية عن كامل بيانات المجني عليها تبين أنها مطابقة للوثقية الرسمية ومعترف بها من السلطات المصرية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ضبط المتهم بتقطيع زوجته بالسيف.. وابنته: حاولت منعه من ذبح أمي

منذ يوم

خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

منذ يوم

شقيق أمير قطر يوجه رسالة إلى السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

"البيئة" تكشف تفاصيل حادث اختناق طالبات أسوان

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

مصادر: تفتيش "مدى مصر" بإذن من أمن الدولة العليا

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

بتر ساق فتاة سقطت أسفل عجلات قطار بمنيا القمح

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

أيام زمان

هكذا مثلت أدواري الجنسية.. ناهد شريف تروي تفاصيل أمتع لحظاتها

ما لا تعرفه عن أسمهان: أجبرت على الغناء للسكارى.. وهذا هو اسمها الحقيقي

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

ads

نجم الساعة

هكذا مثلت أدواري الجنسية.. ناهد شريف تروي تفاصيل أمتع لحظاتها

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة1"

اغتيال معارض إيراني في اسطنبول

"الطيب" للطلاب الوافدين: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

المدعي العام الإسرائيلي يرفض تنحي نتنياهو

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

"كرنفال الجودة" خطوة من كلية الاقتصاد المنزلى للحصول على شهادة الاعتماد

اقتصاد منزلى تنظم ندوة عن "الأغذية الطبية فى القرآن الكريم"

بالصور.. انطلاق مبادرة "مسئوليتنا كلنا" بجامعة حلوان

"عين شمس" تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

إسلام سياسي

أهالى الدرب الأحمر يوزعون الشربات والمأكولات على زوار "فاطمة النبوية"

داخل ضريحها مواطن يحتفل بمولد السيدة فاطمة النبوية "بتورتة" _صور

تقرير بالفيديو يكشف سياسات أردوغان وأكاذيبه لتنفيذ مخططاته الإرهابية بالمنطقة

القبض على 4 دواعش في عمليات أمنية جنوب الموصل

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأحمق وتابعه.. وثالثهما الشيطان
لينا مظلوم
إيران.. الطرف الظاهر من جبل الجليد
لواء.حمدى البطران
الكتاب المصرى
لواء. محسن الفحام
الاختيار.. ما بين القدوة والالتزام
المزيد

الثقافة

جاهين وطوغان وعثمان في معرض للكاريكاتير بالزمالك

وزير الثقافة تفتتح مكتبة مصر العامة بكفر الدوار

"كلمتين وبس".. إدراج أحمد بهجت ضمن مشروع "عاش هنا"

غدًا.. الصين في عيون المصريين بالمركز الثقافي الصيني

صفحتنا ع الفيس بوك