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تكنولوجيا

"فيس بوك" تكشف عن ميزة جديدة لزيادة الخصوصية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر موقع TechCrunch المتخصص بشؤون التقنية أن شركة "فيس بوك" قد تدخل ميزة انتظرها الكثيرون على تطبيقها المخصص للتواصل الاجتماعي.

وتبعا للتسريبات فإن الميزة الجديدة في تطبيق "فيس بوك" ستساعد المستخدم على التحكم بمنشوراته بشكل أسهل، وستمكنه من تحديد أشخاص معينين في قوائم الأصدقاء لديه لتظهر لهم بعض المنشورات التي لا يريد مشاركتها مع الجميع.

وبفضل هذه الميزة سيتمكن مستخدم "فيس بوك" من مشاركة الـ "قصص" أو المنشورات" أو الصور والفيديوهات التي يريدها مع مجموعة الأصدقاء التي يحددها فقط، كما هو الحال مع تطبيق "إنستجرام".

وأشار المتحدث باسم "فيس بوك"، تك كرنتش، إلى أن الميزة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولية، ويجرى اختبارها عند بعض الحسابات الخاصة التابعة لبعض موظفي الشركة وأشخاص آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن "فيس بوك" طرحت من قبل بعض الميزات الشبيهة التي مكنت المستخدم من توزيع الأشخاص في قوائم الأصدقاء لديه إلى فئات مثل فئة "زملاء العمل" وغيرها.

وتختبر "فيس بوك" حاليا العديد من الميزات الجديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، كميزة تشفير المكالمات على "مسنجر"، وميزة "إثبات الهوية" عبر الفيديو أو السيلفي، كما تختبر ميزة إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات التي ينتظرها المستخدمون لسنوات.

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